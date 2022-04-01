Генерал-майор СБУ прикинувся рядовим і мав при собі довідку про непридатніть до служби

ДБР затримала генерал-майора СБУ в запасі, який намагався незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Відомо, що офіцер мав при собі підроблену довідку про нібито непридатність до служби у війську, а також документи, яку вказували на те, що він є рядовим Служби безпеки.

Як повідомила прес-служба ДБР, генерал-майора СБУ затримали у п’ятницю, 1 квітня, при спробі перетнути кордон у пункті пропуску «Тиса» в Чопі. Службовець намагався незаконно потрапити в Угорщину, використавши підроблені документи.

«В умовах воєнного стану генерал-майор використав підроблені документи аби потрапити до Угорщини через пункт пропуску «Тиса», що на Закарпатті. Зокрема, він надав фальшиву довідку про, нібито, непридатність до військової служби та «понизив» себе у званні до рядового», – йдеться у повідомленні ДБР.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа). Санкція статті передбачає покарання до двох років обмеження волі. Наразі ДБР проводить невідкладні слідчі дії.