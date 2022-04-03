За підроблені довідки та доставку до кордоні 28-річний закарпатець брав 20 тис. євро

На Закарпатті правоохоронці затримали 28-річного місцевого мешканця, який організував схему переправки закордон чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. Відомо, що закарпатець продавав підроблені довідки про непридатність до служби в армії та довозив чоловіків до кордону. Зокрема, з одного киянина за фальшиві документи та доставку до кордону з Угорщиною 28-річний закарпатець брав 20 тис. євро. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, йому загрожує до семи років тюрми.

Як у неділю, 3 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, 28-річний переправник ухилянтів закордон є мешканцем Ужгородського району. Чоловіка затримали при спробі нелегально переправити закордон киянина.

«Закарпатець мав виготовити йому довідку про непридатність до проходження військової служби відповідно до висновку військово-лікарської комісії. Фігурант запевнив, що з цим документом чоловік зможе безперешкодно перетнути кордон в пункті пропуску. Свою роботу зловмисник оцінив у 20 тисяч євро», – йдеться у повідомленні поліції.

28-річний закарпатець у суботу, 2 квітня, надав мешканцю Києва відповідні документи, на автомобілі Audi довіз до пункту пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною, а потім поїхав у напрямку Ужгорода, де мав забрати у посередника гроші. Поліція затримала чоловіка ще в Берегові. Наразі закарпатець перебуває у СІЗО, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене повторно). За скоєне 28-річному чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.