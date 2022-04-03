Шестеро чоловіків призовного віку намагалися втекти до Молдови

На Одещині поблизу кордону з Молдовою прикордонники затримали шістьох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно втекти з України на автомобілі.

У неділю, 3 квітня, у Держприкордонслужбі розповіли, що серед ночі біля державного кордону з Молдовою прикордонники зупинили автомобіль Renault. У салоні, крім водія, перебували чотири пасажири, ще два – їхали в багажнику.

Двоє чоловіків їхали в багажнику авто (фото ДПСУ)

Чоловіки віком 20-40 років розповіли прикордонникам, що їдуть до рідної бабусі в село Болградського району Одещини. Проте, як звати їхню бабусю та за якою адресою вона проживає, чоловіки згадати не змогли.

У результаті затриманих притягли до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону (ст 204-1 КУпАП). Водієві-перевізнику загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ст.332 ККУ).