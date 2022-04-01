24-річного організатора схеми затримали під час отримання грошей

СБУ затримала 24-річного львів'янина за організацію схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Фігуранта взяли «на гарячому» на АЗС у Сокільниках під час отримання 2 тис. доларів за виготовлення необхідних «документів».

У п’ятницю, 1 квітня, в СБУ Львівщини розповіли, що схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон організував 24-річний мешканець Львівщини.

«Також слідством встановлено, що до своєї схеми чоловік планував залучити й медиків. А саме, для забезпечення виготовлення медичних документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку безперешкодно могли б покинути Україну», – повідомили в СБУ.

Затримання відбулося на автозаправці під час отримання фігурантом грошей (фото СБУ)

Правоохоронці затримали його 31 березня під час отримання неправомірної вигоди у 2 тис. доларів. Гроші призначалися за виготовлення двох пакетів «документів» для ухилянтів. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст. 332 ККУ). Інших причетних до схеми осіб ще встановлюють.

Як відомо, Україні діє режим воєнного стану. 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію. Чоловікам призовного віку заборонено покидати межі України та виїжджати за кордон.