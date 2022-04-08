29-річна мешканка Київщини намагалась допомогти своєму чоловікові незаконно виїхати в Польщу, підробивши свідоцтва про народження дітей. У документах вона виправила дані про їхнього батька, вписавши туди дані свого теперішнього чоловіка. Втім, на пункті пропуску «Устилуг» прикордонники помітили, що документ підроблений. За спробу незаконного переправлення через кордон їй загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про вручення жінці підозри повідомила прес-служба поліції Волині в п'ятницю, 7 квітня. Слідство встановило, що 29-річна жителька Борисполя підробила свідоцтва про народження своїх дітей. Зокрема, жінка виправила дані про їхнього батька, вписавши туди прізвище та ім'я свого теперішнього чоловіка.

Зазначимо, чоловіки мають право виїжджати за кордон, якщо у них на утриманні є троє малолітніх дітей до 18 років.

«Під час проходження паспортного контролю у пункті пропуску Устилуг надала працівникам прикордонної служби завідомо підроблені документи, що надавали її чоловіку право виїзду за межі України. Факт фальсифікації прикордонники виявили прикордонники та повідомили поліцію», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 і ч.4 ст. 358 ККУ (підроблення документів) та ч.1 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). Слідчі Володимир-Волинського відділу поліції вже вручили жінці підозру. Санкція ч.1 статті про переправлення осіб передбачає ув'язнення від трьох до п'яти років.