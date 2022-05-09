Румун видавав українцям іноземні паспорти і перевозив закордон

Правоохоронці затримали 33-річного громадянина Румунії, який надавав українським призовникам румунські паспорти та переправляв їх на територію ЄС. З кожного ухилянта чоловік брав по 5 тис. доларів. Його затримали під час спроби перевезти ще двох українців з румунськими паспортами закордон. За скоєне громадянину Румунії загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Як у понеділок, 9 травня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, 33-річний громадянин Республіки Румунія налагодив незаконну схему переправлення осіб за кордон та перевозив чоловіків призовного віку за паспортами іноземців. Чоловіка затримали у п’ятницю, 6 травня, на пункті пропуску «Порубне».

«Чоловік організував незаконне переправлення до Румунії двох військовозобов’язаних українців. Свої послуги оцінив у 5 тис. доларів США з особи. Для безперешкодного перетину кордону здобув для них паспорти сторонніх осіб – громадян Румунії. Здійснював перевезення особисто у транспортному засобі Renault Trafic», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що двох ухилянтів та їх перевізника прикордонники затримали під час паспортного контролю в пункті пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні. Переправнику призовників уже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.