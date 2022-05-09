Львів’янин за 7 тис. доларів нелегально переправляв чоловіків за кордон
Поліція затримала львів’янина, який організував канал нелегального переправлення чоловіків через кордон до країн ЄС. За свої послуги зловмисник вимагав 7 тис. доларів США.
Як повідомили у поліції, у Львові затримали чоловіка, який за 7 тис. доларів США допомагав чоловікам призовного віку нелегально виїхати за кордон. За версією слідства, зловмисник забезпечував чоловіків необхідними фальшивими документами, що дозволяли їм безперешкодно виїхати за кордон.
Чоловка затримали в суботу, 7 травня
У суботу, 7 травня, його затримали під час одержання 7 тис. доларів США та копіями особистими даними чоловіка, необхідними для подальшого фальсифікування документів для перетину кордону.
Прокуратура повідомила затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, від 24 лютого з моменту введення воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з України.
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