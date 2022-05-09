Чоловіка затримали під час отримання 7 тис. доларів. При собі він мав копії документів, необхідних для фальсифікації даних для виїзду за кордон

Поліція затримала львів’янина, який організував канал нелегального переправлення чоловіків через кордон до країн ЄС. За свої послуги зловмисник вимагав 7 тис. доларів США.

Як повідомили у поліції, у Львові затримали чоловіка, який за 7 тис. доларів США допомагав чоловікам призовного віку нелегально виїхати за кордон. За версією слідства, зловмисник забезпечував чоловіків необхідними фальшивими документами, що дозволяли їм безперешкодно виїхати за кордон.

Чоловка затримали в суботу, 7 травня

У суботу, 7 травня, його затримали під час одержання 7 тис. доларів США та копіями особистими даними чоловіка, необхідними для подальшого фальсифікування документів для перетину кордону.

Прокуратура повідомила затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, від 24 лютого з моменту введення воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд з України.