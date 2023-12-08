На початку травня 2022 року Андрій Стадник отримав 7 тис. доларів і його затримали

Галицький районний суд Львова визнав винним Андрія Стадника у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Його затримали після отримання семи тисяч доларів від одного з чоловіків. У суді Андрій Стадник не визнав свою провину та заявив, що не мав наміру переправляти чоловіка за кордон. Однак суд призначив йому сім років тюрми з конфіскацією усього майна.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, Андрій Стадник обвинувачується незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон. За даними правоохоронців, на початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року, до Андрія Стадника звернувся чоловік щодо перетину кордону. Стадник повідомив, що є спосіб виїхати за кордон за 7 тис. доларів. Надалі на початку травня 2022 року чоловік передав гроші переправнику і його затримали. Варто додати, що саме клієнт Андрія Стадника звернувся до правоохоронців, він давав йому імітаційні гроші.

У суді обвинувачений свою провину не визнав, він розповів, що до нього звернувся чоловік з проханням допомогти працевлаштуватись за кордоном. Андрій Стадник заявив, що не зможе йому допомогти, але чоловік постійно йому телефонував. Обвинувачений стверджує, що зустрівся з чоловіком лише один раз та не говорив йому нічого про гроші.

Суд дослідив усі докази, зокрема аудіо- та відеозаписи, на яких зафіксовано розмову Андрія Стадника з чоловіком, який нібито хотів виїхати за кордон. Зокрема, Андрій Стадник 7 травня 2022 року взяв гроші та пояснював чоловіку, що йому дадуть усі документи та перепитував, чи йому не приходила повістка. Також чоловіки обговорювали дії прикордонників при незаконному перетині кордону.

Справу розглянув суддя Віталій Радченко, який дослідив матеріали справи та визнав Андрія Стадника винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон, призначивши йому сім років тюрми з позбавленням права протягом трьох років обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, з конфіскацією всього належного йому майна. На вирок ще може бути подана апеляція.