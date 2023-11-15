Мешканку Берегівського району засудили за п’ять публікацій у Facebook, які заперечують ведення Росією агресивної війни проти України

Берегівський районний суд Закарпатської області визнав мешканку Закарпаття винною у запереченні російської збройної агресії проти України, розпочату ще у 2014 році. Жінку засудили до року і шести місяців позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання у в’язниці, замінивши вирок на рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, з ідеологічних мотивів підтримки «руского міра», навесні 2022 року пенсіонерка із Берегівського району Марта Біров поширила на своїй сторінці у Facebook п’ять публікацій, які заперечують ведення Росією агресивної війни проти України та російську окупацію.

Перший репост вона зробила 16 березня 2022 року. У цій публікації йдеться про ведення Росією на українській території «обмеженої війни», а також акцентується на нібито залежності України від США.

«Українські, а часом і західні ЗМІ, намагаються представити російську армію як застарілу, безпомічну масову армію. Це дуже хибний і неправильний підхід…Але російський президент віддав не такий наказ, а на точну, обмежену війну. З якомога меншими жертвами серед мирного населення…», – йдеться в уривках з публікацій Марти Біров у Facebook.

27 квітня пенсіонерка зробила репост допису під назвою: «Американський маріонетковий уряд в Україні перейшов всі існуючі червоні лінії». У публікації згадуються тези російської пропаганди: про так би мовити безкаарне вбивання росіян, обстріли українською армією цивільних об’єктів, а також заборону проросійської партії в Україні і переслідування прихильників такої ідеології. До того ж, наголошується, що українська армія повністю перебуває під контролем американців.

У судовому засіданні жінка повністю визнала свою вину, розкаялася та підтвердила всі обставини обвинувачення. За її словами, зараз вона нібито вже не згодна зі змістом поширених нею публікацій, а також обвинувачена запевнила, що більше такого не робитиме.

Суддя Берегівського районного суду Лайош Гал визнав Марту Біров винною зач. 2ст. 436 ККУ та призначив півтора року позбавлення волі без конфіскації майна. Втім суд замінив ув’язнення на рік іспитового терміну. Крім цього, вона має заплатити 20 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.