Шевченківський районний суд м. Чернівці засудив буковинку за поширення проросійських дописів в забороненій соціальній мережі в Україні «Однокласники». Жінка створила фейковий профіль і звідти поширювала російські пропагандистські відео та тексти, які нібито розповідали правду про бої в Маріуполі. Жительці Чернівців Валентині Крюковій заборонили займати керівні посади терміном на 10 років.

Досудове слідство довело, що жінка створила акаунт в «Однокласниках», але підписала його іншим ім'ям. Правоохоронці з'ясували, що півтора місяця після початку повномасштабної війни жінка почала поширювати з цього профілю відео, зняті російськими журналістами «Ізвестій», про те, як українські військові розстрілюють жителів Маріуполя.

«Обвинувачена, підтримуючи загарбницьку політику держави-агресора, перебуваючи в Чернівцях, у період з 13 квітня 2022 по 6 червня 2022 року, з власного мобільного телефону в соцмережі "Однокласники" поставила вподобання та поширила на свій профіль кілька дописів. Ці дописи були направлені на публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22 серпня.

Також правоохоронці довели, що Валентина Крюкова 13 квітня 2022 року опублікувала та поширила відео, яке зняли російські пропагандистські канали. У відеоматеріалі невідома жінка розповідала журналісту «Ізвестій» Олексію Полтораніну про те, що жителі Маріуполя дуже довго чекали, коли ж на територію міста зайде Росія, що бійці ЗСУ розстрілювали житлові будинки й не реагували на прохання жителів Маріуполі зупинити беззаконня.

Такими своїми діями буковинка публічно заперечила збройну агресію проти України та здійснила публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора. У суд Валентина Крюкова не з'явилася, її захисник передав заяву, в якій жінка визнає свою вину.

Суддя визнав буковинку винною у кримінальному правопорушенні, а саме колабораціонізмі. Валентині Крюковій призначити покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи з надання публічних послуг строком на 10 років. Також жінка повинна заплатити 14 469 гривень за проведення судових експертиз.

Буковинка отримала м'яке покарання, через те, що раніше вона не мала судимостей, не притягувалася до адміністративного покарання, тому суд присудив їй покарання найлегшого ступеня.