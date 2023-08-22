Галицький районний суд Львова виніс вирок 62-річній Галині Томашук, яка підтримувала президента Росії Владіміра Путіна та виправдовувала російську армію. За посягання на територіальну цілісність України жінці призначили 10 років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, Галина Томашук народилась у Орловській області РФ, але є громадянкою України та мешканкою Львова. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у російській соцмережі «Однокласники» Галина Томашук підтримувала російського президента Владіміра Путіна та виправдовувала ворожу армію. Вона поширювала дописи про те, що «Крим – це Росія», дякувала за Донецьк та Луганськ, а Путіна називала «своїм президентом».

62-річну Галину Томашук обвинувачували у виправдовуванні російської агресії та посяганні на територіальну цілісність України. Відомо, що жінка виїздила за кордон та не з’являлась на судові засідання.

Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка визнала Галину Томашук винною та призначила покарання у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією майна. На вирок ще може бути подана апеляція.