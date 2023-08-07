Йому загрожує до 5 років позбавлення волі

На Закарпатті правоохоронці викрили чоловіка, який поширював та публічно використовував символіку комуністичного тоталітарного режиму. Він є уродженцем РФ, проте тривалий час проживає на території Закарпаття. Про це у понеділок, 7 серпня, повідомили у поліції Закарпатської області.

Правоохоронці встановили, що чоловік через соцмережі нав'язував користувачам комуністичну ідеологію та закликав підтримувати російський режим. Для цього він спеціально створив акаунт, де публікував пропагандистські дописи.

«Зокрема, це були зображення радянської символіки, ілюстративні зображення зі службовцями окупаційної армії РФ, були також заклики українців до розповсюдження провокаційних дописів росіян», – зазначають у поліції Закарпатської області.

Сторінка охоплювала кількатисячну аудиторію. Усі публікації чоловік супроводжував особистими коментарями, закликаючи долучатися до руху, який він пропагує.

За місцем проживання підозрюваного поліцейські провели обшук і виявили предмети із радянською символікою та провокативну поліграфічну продукцію. Вилучене долучили до справи як речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України (Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, нацистського тоталітарних режимів). Відповідно до санкції статті йому загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. У поліції готують матеріали, щоб скерувати справу до суду.