Андрія І. судять за поширення дописів із проросійськими поглядами

Франківський районний суд почав розглядати справу 33-річного львів’янина Андрія І., якого звинувачують у створенні в соцмережах проросійських груп та закликах до створення «Львівської народної республіки».

Як повідомив «Судовий репортер», Андрій І. – син колишнього співробітника Служби безпеки, його батько раніше працював на посаді керівника підрозділу СБУ в Львівській області. За версією слідства, у травні 2014 року і соцмережі «Вконтакте» Андрій І. нібито створив спільноту «Львівська народна республіка» із підписом – «За союз з Новоросією! Зупиніть АТО!», в якій поширював антиукраїнські і пропагандистські матеріали. Зараз група налічує понад 10 тисяч користувачів.

У 2017 році він нібито створив ще одну групу – «ПМОН Беркут – помощь Беркуту и ВВ. Футболки», в якій писав, що «украинскому народу грозит погибель», закликаючи до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Слідчі стверджують, що навіть після повномасштабного російського вторгнення Андрій І. продовжував поширювати в соцмережах антиукраїнську пропаганду. Зокрема 11 квітня 2022 року поширив інтерв’ю з назвою «Они там есть, о чем молчит русский украинец», пізніше – публікації «Добейте их ребята, очистить землю от грязи» і «Марк Катон: «Карфаген должен быть разрушен». А как насчет Украины?».

Востаннє хлопець опублікував проросійський допис у травні 2022 року, після чого на нього звернула увагу СБУ. У той час співробітники СБУ звітували про блокування мережі агітаторів, які працювали на Росію. Тоді затримали тільки одного Андрія, а його спільникам підозри повідомили заочно.

«За даними слідства, бойовики «найняли» одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління "ЛНР". З’ясовано, що ця особа є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти "Львівська народна республіка". А також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, у тому числі сайт "ВосходИнфо". Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та співпраці з окупантами на комерційній основі», – йшлося у повідомленні.

Сайт «ВосходИнфо» повʼязаний із ватажком терористичної організації «ДНР» Денисом Пушиліним.

«Не зважаючи на те, що вказаний сайт заблоковано на території України, у зв’язку з нанесенням шкоди інформаційній безпеці держави, перебуваючи у Львові продовжував його подальше обслуговування та адміністрування. При цьому, розміщуючи статті та інші матеріали, які мають інформаційний вплив спрямований на дестабілізацію та загострення суспільно-політичних ситуацій в України. Висвітлення поняття Україна, як синонім абсолютного програшу, зневіри в ЗСУ, та створення панічних настроїв…», – йдеться в обвинувальному акті.

Андрію І. повідомили про підозри у низці злочинів проти української державності, а саме державній зраді – ч. 1 ст. 111, закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення влади – ч. 2 ст. 109, розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України – ч. 2 ст. 110, закликах до агресивної війни або до розв’язання воєнного конфлікту – ст. 436, поширенні матеріалів, які виправдовують збройну агресії РФ проти України – ч. 2 ст. 436 ККУ.

На суд Андрій І. приходить у футболці з написом «Доброго вечора, ми з України», а на кофтині – синьо-жовта стрічка. На кожне засідання приходить і його батько. За словами Андрія, до 2021 року він офіційно працював інтернет-маркетологом в одній з американських ІТ-компаній, а потім перейшов на фріланс.

У суді чоловік своєї вини не визнає і стверджує, що брав участь у зборі коштів на дрони для ЗСУ та допомагав збирати допомогу Україні в США. Звинувачення проти нього називає надуманими.

Андрій І. перебуває під вартою без можливості внесення застави. У квітні його просили взяти на поруки шестеро людей, серед них – ветерани СБУ і батько. Проте суд у цьому клопотанні відмовив.

1 червня захисники вкотре просили суд змінити запобіжний захід і дозволити внести заставу. Однак суд вважає, що, вийшовши з-під варти, Андрій І. може втекти на непідконтрольну Україні територію чи в Росію, де нібито має знайомих.

«Враховуючи те, хто є мої батьки – це відомо. То мені якраз "там саме місце", на окупованій території чи в РФ. Там так само, напевне, з мене почнуть робити зрадника, тому це останнє місце на землі, де б я хотів бути… Мене обурило та особисто образило те, що в клопотанні вказується, що я не маю ніякої іншої роботи, окрім створення та адміністрування антиукраїнських сайтів та груп. Я насправді прикладав руки до більше ніж 100 сайтів, більше ніж 50 проектів… Напевно, собі прокурор так уявляє, що я от лежу в СІЗО, сиджу чи ходжу і думаю, як от мені вийти і почати створювати щось антиукраїнське, наповнювати, розповсюджувати», – сказав хлопець у суді.

Додамо, що в липні Франківський районний суд Львова планує досліджувати письмові докази у цій справі.