Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом підприємцям за внесення неправдивих даних про військовозобов’язаного до системи «Шлях», завдяки чому ті змогли виїхати за кордон. За скоєне обвинуваченим призначили по 170 тис. грн штрафу з конфіскацією всього належного їм майна.

Як йдеться у вироку суду від 4 вересня, у квітні 2023 року Дмитро Оліферчук та Олександр Семенюк налагодили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. За даними слідства, обвинувачені вносили дані військовозобовʼязаних у систему «Шлях» в якості водіїв міжнародних вантажних перевезень. Так, протягом квітня-грудня 2023 року Дмитро Оліферчук та Олександр Семенюк організували незаконний виїзд за кордон через пункт пропуску «Дякове» Закарпатської області для трьох чоловіків. За свою допомогу обвинувачені вимагали по 4000 доларів винагороди від кожного з «клієнтів». Попередньо відомо, що вони встигли отримати 3400 доларів авансів до того, як їх викрили поліцейські.

У суді волиняни свою вину визнали та розкаялись.

Суддя Вячеслав Покидюк визнав Дмитра Оліферчука та Олександра Семенюка винними за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) й призначив по 170 тис. грн штрафу з позбавленням права протягом двох років займатися діяльністю, повʼязаною із вантажними перевезеннями. Крім того, у чоловіків конфіскують усе майно, що належить їм на праві приватної власності. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.