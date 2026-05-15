На частині вул. Проскурівської швидкість самокатів обмежили до 10 км/год

У Хмельницькому обмежили рух електросамокатів у парках і зонах відпочинку. Відповідне рішення ухвалили задля безпеки пішоходів. Про це у пʼятницю, 15 травня, повідомив департамент інфраструктури міста.

«Поки держава думає, як приборкати електросамокатчиків, особливо неповнолітніх, ми вже обмежуємо рух у парках на пішохідних доріжках», – йдеться у повідомленні.

Відтепер рух електросамокатів заборонений у пішохідних зонах парків імені Михайла Чекмана, Івана Франка та Тараса Шевченка, дендропарку «Поділля», на привокзальній площі, а також навколо озера у мікрорайоні Озерна. Водночас велосипедними доріжками у цих локаціях на самокатах їздити можна.

Крім того, у пішохідній частині вулиці Проскурівської для користувачів електросамокатів встановили обмеження швидкості до 10 км/год.

У департаменті інфраструктури наголосили, що електросамокат є транспортним засобом, який належить до легких персональних електричних транспортних засобів. Згідно з п. 11.13 ПДР, рух транспортних засобів тротуарами та пішохідними доріжками заборонений.

Також у міськраді закликали батьків, які купують дітям електросамокати, ознайомлювати їх із правилами дорожнього руху перед самостійними поїздками.

Нагадаємо, 4 травня у парку імені Михайла Чекмана в Хмельницькому стався нещасний випадок. 11-річний хлопець їхав на електросамокаті велосипедною доріжкою, впав і важко травмував голову. Дитину госпіталізували до реанімації, однак врятувати її життя не вдалося.