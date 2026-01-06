Підвищення мінімальних пенсій відбулося з 1 січня

У 2026 році пенсії українських пенсіонерів зростатимуть в три етапи. Це – зростання мінімальної пенсії, щорічна індексація пенсій та перегляд пенсій працюючих пенсіонерів. Розповідаємо детальніше, на кого і коли очікує зростання виплат.

Збільшення мінімальної пенсії

З 1 січня 2026 року в Україні зросла мінімальна пенсія, що пов’язано з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних людей. Мінімальна пенсія зросла на 234 грн і становить 2 595 грн.

За даними Пенсійного фонду України, в країні є 10,34 млн пенсіонерів. Із цієї кількості мінімальну пенсію отримують 26%. Саме їх торкнулася перша хвиля зростання.

Щорічна індексація пенсій

1 березня 2026 року відбудеться щорічна індексація пенсій, а це означає підвищення виплат для більшості пенсіонерів.

Індексація не торкнеться:

людей, які вийшли на пенсію впродовж минулих років (з 2022 року);

пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначенні за окремими законами (це судді, правоохоронці, ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо);

пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію – 25,95 тис. грн.

Наразі невідомо, наскільки може зрости пенсія після індексації в 2026 році. Для порівняння, у 2025 році зростання становило 11,5%, у 2024 – 8%.

Показники індексації будуть відомі ближче до березня 2026 року. Індексація рахується на основі таких даних:

річна інфляція;

зростання середньої зарплати за три роки.

Важливо, що індексується лише базова пенсія – без доплат і надбавок. Також щорічно встановлюється обмеження на індексацію – в 2025 році сума зростання не мала перевищити 1,5 тис. грн.

Кому ще перерахують пенсію в 2026 році

У 2026 році на зростання пенсії можуть також розраховувати:

працюючі пенсіонери, яким переглядали пенсію не менше двох років тому;

пенсіонери, яким виповниться 75, 80 і 85 років.

Які ще фінансові зміни запрацювали в Україні з 1 січня, читайте в матеріалі ZAXID.NET «Більші зарплати, пенсії та податки».