На картку прийде більше: у кого в березні зросла пенсія і на скільки
1 березня в Україні відбулась автоматична індексація пенсій. Виплати зросли на 12,1%. Хто тепер отримає більші виплати, читайте на сайті ZAXID.NET.
У кого зросли виплати
З 1 березня пенсійні виплати зросли в більшості пенсіонерів, які не працюють і отримують їх через Пенсійний фонд, – тобто за законом про загальне пенсійне забезпечення.
Важливо, що індексація стосується лише суми базової призначеної пенсії без врахування різноманітних доплат.
Нагадаємо, у 2024 році пенсії проіндексували на 8%, у 2025 році – на 11%.
Які пенсії в Україні
В бюджеті Пенсійного фонду на 2026 рік середній розмір пенсії закладено на рівні 6,5 тис. грн. Проте 4,3 млн пенсіонерів з понад 10 млн отримують пенсію за віком менше 6 тис. грн.
Додамо, з 1 січня 2026 року в Україні на 234 грн зросла мінімальна пенсія. Тепер мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становить 2 595 грн.
Кому ще перерахують пенсію в 2026 році
У 2026 році на зростання пенсії можуть також розраховувати:
- працюючі пенсіонери, яким переглядали пенсію не менше двох років тому;
- пенсіонери, яким виповниться 75, 80 і 85 років.