Перерахунок пенсій відбувається щороку

1 березня в Україні відбулась автоматична індексація пенсій. Виплати зросли на 12,1%. Хто тепер отримає більші виплати, читайте на сайті ZAXID.NET.

У кого зросли виплати

З 1 березня пенсійні виплати зросли в більшості пенсіонерів, які не працюють і отримують їх через Пенсійний фонд, – тобто за законом про загальне пенсійне забезпечення.

Важливо, що індексація стосується лише суми базової призначеної пенсії без врахування різноманітних доплат.

Нагадаємо, у 2024 році пенсії проіндексували на 8%, у 2025 році – на 11%.

Які пенсії в Україні

В бюджеті Пенсійного фонду на 2026 рік середній розмір пенсії закладено на рівні 6,5 тис. грн. Проте 4,3 млн пенсіонерів з понад 10 млн отримують пенсію за віком менше 6 тис. грн.

Додамо, з 1 січня 2026 року в Україні на 234 грн зросла мінімальна пенсія. Тепер мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становить 2 595 грн.

Кому ще перерахують пенсію в 2026 році

У 2026 році на зростання пенсії можуть також розраховувати: