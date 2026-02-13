З 1 березня пенсії в Україні проіндексують на 12,1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції за 2025 рік. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в п’ятницю, 13 лютого.

За словами міністра, індексація стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

«Бюджет Пенсійного фонду 2026 року збалансований і бездефіцитний, становить понад 1,2 трлн грн. Це означає передбачуваність у першу чергу для понад 10 млн пенсіонерів», – сказав Денис Улютін.

Він додав, що в бюджеті Пенсійного фонду на 2026 рік середній розмір пенсії закладено на рівні 6 500 грн. Водночас 4,3 млн пенсіонерів отримують пенсію за віком нижче 6 тис. грн. Станом на зараз мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем становить 2 595 грн.

За словами Улютіна, міністерство вже завершило розробку нової моделі пенсійної системи та фіналізує законопроєкт, який має забезпечити справедливість виплат для пенсіонерів.

Нагадаємо, станом на початок січня 2026 року в Україні було 35,2 тис. громадян, розмір пенсій яких перевищував максимально допустиму виплату у 25,95 тис. грн.