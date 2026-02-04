В Україні діють обмеження на розміри пенсій, однак ці ліміти успішно оскаржують в судах

В Україні понад 35 тис. громадян отримують пенсії по віку, розмір яких перевищує законодавчі обмеження. Про це йдеться в статті «Економічної правди», оприлюдненій 4 лютого.

Станом на 1 січня 2026 року в Україні було 35,2 тис. пенсіонерів, розміри виплат яких перевищували максимально допустимі десять прожиткових мінімумів (25,95 тис. грн).

Найбільше отримувачів спецпенсій серед колишніх правоохоронців та кадрових військових (23,9 тис.). Далі в топі «чорнобильці» – 10,1 тис., та прокурори – 1,1 тис.

ЕП пояснює, що у 2025 році уряд почав застосовувати спеціальні обмежувальні коефіцієнти до пенсій, які перевищують встановлені законодавством ліміти. Однак пенсіонери продовжують оскаржувати застосування лімітів в суді. Як наслідок у держави постійно зростає заборгованість за рішеннями судів на користь спецпенсіонерів, яка наразі становить 85,5 млрд грн.

Так, 36-річний колишній очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак, який отримує пенсію 156 тис. грн на місяць, виграв суд проти Пенсійного фонду.

«У січні-вересні 2025 року на виплату спецпенсій уряд спрямував 127,07 млрд грн (170 млрд грн, якщо екстраполювати на весь 2025 рік). Отримувачами таких виплат були 1,3 млн українців, більшість з яких – колишні кадрові військові, правоохоронці та “чорнобильці”», – ідеться в матеріалі.

Водночас упродовж життя «спецпенсіонери» (зокрема, прокурори) роблять до Пенсійного фонду внесків на 3,1-3,8 млн грн менше, ніж потім держава виплачує їм у вигляді пенсій. Аби розв’язати цю проблему, Міністерство соціальної політики готує проєкт пенсійної реформи.