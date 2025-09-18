Червоним кольором позначені межі детального плану в районі вул. Мазепи і Винниківської у Лисиничах

У Лисиничах облаштують новий житловий квартал із котеджами, багатоквартирними будинками та приватним дитсадком, а забудовник профінансує будівництво комунальної школи. Відповідні зміни до детального плану в районі вул. Винниківської та Мазепи (зміна 1) затвердили на пленарному засіданні Львівської міської ради у вівторок, 16 вересня.

Загальний детальний план цієї території охоплює площу 3,84 га, а внесення змін стосується 1,4 га та складається з п’яти ділянок, що перебувають у приватній власності. Зараз вся територія ДПТ вільна від забудови. Лише зі сторони вул. Підлісної розташований один недобудований садибний будинок.

Зміни ДПТ передбачають будівництво житлового комплексу, що буде складатися з чотирьох триповерхових будинків і трьох чотириповерхових. По всьому периметру забудови передбачена смуга озеленення, а під ЖУ розмістять підземний паркінг для мешканців. Передбачається, що загалом ЖК буде розрахований на 600 мешканців. Крім багатоквартирного житла, в детальному плані запроєктовані й котеджі і приватний дитсадок. За словами головного архітектора Львова, дитсадок розрахований не лише на мешканців нового мікрорайону, а й на мешканців Лисиничів загалом. Також детальним планом пропонується влаштувати нову вулицю з поперечним профілем. Заїхати на територію ЖК можна буде зі сторони вул. Винниківської.

Забудовник також надав гарантійний лист, яким погодився надати гроші на будівництво комунальної школи. Загалом забудовники цього району Лисиничів нададуть на будівництво школи майже 50 млн грн.

За розробкою проєкту внесення змін до ДПТ в районі вул. Винниківської та Мазепи в Лисиничах у липні 2023 року звернулася Анна Мартинюк. У липні 2024 року замовницею ДПТ стала львів’янка Христина Рінник. Їй належить ТзОВ «Молзел», що займається торгівлею напоями. Судячи з декларації, Христина Рінник є дружиною інспектора львівської поліції Сергія Рінника. У 2023 році вона придбала сім ділянок у Лисиничах.