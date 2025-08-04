Візуалізація кварталу з 24 типових котеджів на околиці Лисиничів

Колишнє сільське пасовисько, що розташоване на території села Лисиничі поблизу Винниківського лісу, почали забудовувати житлом. Наразі заплановано охопити лише частину території, де раніше місцеві жителі випасали худобу, площею близько одного гектара. Тут вже почали зводити комплекс таунхаусів.

Як йдеться в описі проєкту на сайті ЛУН, на території близько 1 га мають намір розмістити 24 двоповерхові котеджі, вартість одного стартує від 6,33 млн грн. Забудовник – девелопер Terra Solis. Разом із майбутнім таунхаусом компанія продає також прибудинкову ділянку площею до трьох соток.

Житло дедалі частіше проєктують не як окремий об’єкт, а як логічну частину міста. ЖК Big Ben від РІЕЛ – чудовий приклад цього підходу. Він ідеально інтегрується в навколишнє середовище, зберігає баланс між архітектурою, пішохідними маршрутами та публічними просторами. Саме це підвищує цінність такого типу будинків і для мешканців, і для інвесторів.

Ця територія – одне з сільських пасовищ Лисиничів між вулицею Володимира Івасюка та Винниківським лісом, де місцеві випасають корів та іншу худобу. У період 2017-2020 року Лисиничівська сільська рада розпаювала територію на близько 80 ділянок та передала їх у приватну власність для ведення сільського господарства. Власниками землі стали жителі Лисиничів, Винників, Луцька, Новояворівська та інших населених пунктів.

За кілька днів до утворення Львівської ОТГ та приєднання Лисиничів до Львова (у жовтні 2020 року) сільрада змінила призначення землі – з сільськогосподарського на житлову забудову.

Комплекс таунхаусів, які вже почали будувати, займе меншу частину пасовиська. Решта, як писав ZAXID.NET, запланована під малоповерховий житловий квартал на 600 мешканців на площі 1,4 га. Це буде чотири триповерхові будинки і три чотириповерхові із підземним паркінгом.

Власником бренду Terra Solis є зареєстрований у Львові підприємець Андрій Наконечний, що займається будівництвом, монтажними роботами та здає в оренду спеціальну техніку. Згідно з даними платформи великих даних Vkursi, він також має стосунок до компаній «Ама Груп Лтд» та «Львівська індустріальна група», також будівельних. Забудовник зводить комплекс котеджів у Зубрі на площі 3 га.

До слова, навпроти згаданого пасовиська, на території частини Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, заплановано будівництво житлового комплексу на понад 8 га у на 2000 мешканців.

Загалом кількість жителів села Лисиничі становить 3300 людей. У місцевій школі бракує місць, діти їздять на навчання до навколишніх населених пунктів, зокрема до Винників, де школи також перевантажені. Також у Лисиничах немає дитячого садка.