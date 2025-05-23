У Лисиничах бракує місць у школі, а нові житлові квартали тільки посилять проблему

Львівська мерія звернеться до Держспецзв’язку, який планує масштабну забудову у Лисиничах, із запитом про те, коли почнеться будівництво закладу освіти, як це передбачають видані містобудівні умови. За відповідну пропозицію члени виконавчого комітету проголосували на засіданні у п’ятницю, 23 травня.

Нагадаємо Держспецзв’язку планує будівництво житлового комплексу на понад 8 га у Лисиничах на 2000 мешканців. Замовник будівництва раніше отримав містобудівні умови й обмеження на будівництво закладу освіти, яке досі не розпочалось, повідомили на засіданні виконкому члени робочої групи, яка вивчає питання забудови Лисинич.

Тим часом село, в якому мешкають 3300 людей, гостро потребує освітніх закладів. За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, ініційована Держспецзв’язком забудова збільшує населення села ще на 2000 людей.

«У нас є розрахунки щодо потреби у школах, у дитсадках. Раніше містобудівні умови видавались на перший квартал із початковою школою і паркінгом. Ці умови є дійсні», – розповів Антон Коломєйцев.

Він також додав, що не має інформації про те, що забудовник розпочав будівництво школи, як це передбачають містобудівні умови. Зараз у Лисиничах є 535 дітей віком від 3 до 18 років. Разом з тим у селі немає жодного дитсадка. Понад 160 дітей дошкільного віку відвідують садки у Підбірцях і Винниках. Школи потребують 454 дитини. У селі працює гімназія на близько 100 дітей, але цього недостатньо. У селі також немає каналізації і практично відсутнє централізоване водопостачання.

«Нещодавно відбулась зустріч команди Офісу агломерації ЛМР з мешканцями Лисинич, де обговорювали розвиток інфраструктури села і покращення умов проживання мешканців нашої громади. Всі мешканці села збентежені ймовірністю такої великої забудови. Ми чули сьогодні, що населення Лисинич може зрости удвічі, а об’єкти соціальної інфраструктури не відповідатимуть цьому співвідношенню. Мешканці налаштовані категорично, вони готові до радикальних кроків, якщо їхні вимоги не будуть почуті. А вимоги дуже прості: спершу будівництво закладів освіти, а потім будівництво житла», – повідомив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

Заступник мера Львова Андрій Москаленко вважає, що робоча група, окрім освітніх закладів, має звернути увагу на інженерне та транспортне навантаження.