Червоним кольором позначені межі детального плану в районі вул. Мазепи і Винниківської у Лисиничах

У Лисиничах, впритул до Винниківського лісу, планують збудувати малоповерховий житловий квартал. Відповідний проєкт внесення змін до детального плану в районі вул. Винниківської та Мазепи (зміна 1) опублікували на сайті Львівської міської ради.

Загалом детальний план цієї території охоплює площу 3,84 га, а проєкт внесення змін стосується 1,4 га та складається з п’яти ділянок, що перебувають у приватній власності. Зараз вся територія ДПТ вільна від забудови. Лише зі сторони вул. Підлісної розташований один недобудований садибний будинок.

Внесення змін до ДПТ передбачають будівництво малоповерхового житлового комплексу, що буде складатися з чотирьох триповерхових будинків і трьох чотириповерхових. По всьому периметру забудови передбачена смуга озеленення, а під ЖУ розмістять підземний паркінг для мешканців. Передбачається, що загалом ЖК буде розрахований на 600 мешканців.

Візуалізація майбутнього кварталу

Також детальним планом пропонується влаштувати нову вулицю з поперечним профілем. Заїхати на територію ЖК можна буде зі сторони вул. Винниківської.

За розробкою проєкту внесення змін до ДПТ в районі вул. Винниківської та Мазепи в Лисиничах у липні 2023 року звернулася Анна Мартинюк. У липні 2024 року замовницею ДПТ стала львів’янка Христина Рінник. Їй належить ТзОВ «Молзел», що займається торгівлею напоями. Судячи з декларації, Христина Рінник є дружиною інспектора львівської поліції Сергія Рінника. У 2023 році вона придбала сім ділянок у Лисиничах.

Громадське обговорення проєкту внесення змін до детального плану території вул. Винниківської та Мазепи (зміна 1) в Лисиничах відбудеться 18 грудня в Народному домі на вул. Винниківській, 2а. Початок о 16:00.