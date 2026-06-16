Сирський провів нараду щодо стану та готовності резервів ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський анонсував формування нових частин безпілотних систем для посилення оборони державного кордону на північному напрямку. Про це він повідомив за результатами наради щодо стану та готовності резервів ЗСУ у вівторок, 16 червня.

Сирський наголосив, що нові формування отримають необхідне озброєння, техніку й інші засоби для виконання визначених завдань. Паралельно відомство нарощуватиме спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку.

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У межах наради посадовці обговорили відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою.

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Також у бригадах територіальної оборони розширять використання дронів, зокрема для ведення розвідки, ураження противника та захисту визначених районів відповідальності.

«Окремо акцентував на розвитку сержантського корпусу. Саме сержанти є основою боєздатності підрозділів та важливою ланкою між командиром і військовослужбовцем. Майбутні командири мають зростати насамперед з-поміж воїнів, які довели свою ефективність у бою, мають лідерські якості, авторитет серед побратимів і високу мотивацію до служби», – заявив Олександр Сирський.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про наміри росіян використати Білорусь для нового наступу. Зеленський обговорив з керівниками громад Київщини та Чернігівщини посилення регіонів на тлі загрози наступу росіян з території Білорусі та Брянської області РФ. Ідеться про зміцнення кордону за допомогою фортифікаційних споруд, а також посилення протиповітряної оборони.

21 травня СБУ повідомила, що на тлі загрози з боку Білорусі українські спецслужби, поліція, військові та прикордонники запроваджують безпрецедентні за кількістю залучених сил і техніки безпекові заходи. Операції відбуваються у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях.

Також у Шацькій громаді, яка межує із Білоруссю, на окремих ділянках доріг встановлять антидронові сітки. На Волині вже облаштовані інженерні загородження та оборонні рубежі.