Борис Пісторіус та Михайло Федоров підписали угоду про спільне виробнцтво антибалістичної зброї

Україна та Німеччина спільно вироблятимуть ракети-перехоплювачі балістичних ракет. Відповідну угоду у четвер, 18 червня, підписали міністр оборони України Михайло Федоров та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, Бельгія.

За словами Михайла Федорова, балістичні ракети, якими Росія атакує Україну, є однією з найбільших загроз. Тож важливо працювати над розробкою зброї, яка перехоплюватиме російську балістику. У межах угоди про розвиток антибалістичної програми українські та німецькі компанії разом розроблятимуть та вироблятимуть сучасні ракети-перехоплювачі.

Під час «Рамштайну» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що вже кілька німецьких компаній висловили бажання брати участь у спільному виробництві антибалістичних ракет.

«Михайло Федоров і я сьогодні (18 червня, – ред.) підписали угоду, яка прокладає шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам. У цьому проєкті зацікавлені кілька німецьких компаній. Це може стати важливим внеском у безпеку Європи та України», – зазначив Борис Пісторіус.

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Також міністри оборони підписали домовленість про спільне виробництво українських наземних роботизованих комплексів «Терміт» у Німеччині.

«У межах проєкту для Сил оборони буде вироблено декілька тисяч НРК за кошти німецької сторони. Це ще один крок до масштабування українських оборонних технологій разом із партнерами», – повідомив Михайло Федоров.

«Інтерфакс-Україна» з посиланням на Михайла Федорова пише, що під час 35-го засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн», що відбулося 18 червня у Брюсселі, оголосили про найбільший пакет допомоги Україні на закупівлю американської зброї в межах програми PURL – 1 млрд доларів.

Нагадаємо, у березні 2026 року співзасновник та головний конструктор української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман розповідав про розробку балістичної ракети FP-9, яка зможе долати відстань у 855 км. Тоді повідомлялося, що випробування ракети мають розпочатися влітку.