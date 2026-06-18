Працівники «Онур» асфальтують дорогу у західній частині об'їзної Львова

Служба відновлення та розвитку інфрастуктури у Львівській області (колишній облавтодор) уклав угоду з «Онур КонструкціонІнтернешнл» вартістю 470,8 млн грн на додаткове обслуговування доріг державного значення на Львівщині. Про це йдеться на порталі Prozorro. Раніше компанія вже отримала понад 1 млрд грн на утримання великих державних доріг в області.

Наприкінці 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури провела тендер на поточне утримання доріг державного значення у Львівській області. Зокрема йшлося про Західний об’їзд Львова, автошляхи Львів – Шегині, Львів – Пустомити – Меденичі, КПП «Смільниця» – Старий Самбір, Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, Південний об’їзд Городка тощо.

Переможцем тендеру стало ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на суму на 1,078 млрд грн. До контракту було внесено майже дві сотні видів робіт, які у підрядника може замовляти Служба відновлення. Це й розчищення доріг від бруду і снігу, ямковий ремонт, посипання доріг антиожеледними сумішами, нанесення розмітки, гідроізоляція тощо. Термін обслуговування доріг – до кінця 2028 року.

Однак у червні 2026 року Служба відновлення склала дефектний акт. У ньому комісія вказала, що обслуговування зазначених автошляхів на Львівщині потребує додаткових робіт, які не були враховані у попередньому тендері. Зокрема, виникла збільшена потреба у заміні автодорожнього покриття, а також укріпленні узбіч.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Через непрогнозоване складне проходження зимового періоду 2025-2026 pр., а саме через поєднання різких температурних коливань, значних снігопадів, льодяного дощу i великої інтенсивності руху великовагового транспорту відбулося значне руйнування дорожнього покриття у великих обсягах […] необхідно додатково виконати роботи зі влаштування шару покриття дорожнього одягу обсягом понад 272 тис.м2», – йшлося в акті. Тож Служба відновлення оголосила про додаткову закупівлю ремонтних послуг на 470,8 млн грн у «Онур Конструкціон Інтернешнл».

«У замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг», – вказано в обґрунтуванні неконкурентної закупівлі.

За майже пів мільярда гривень «Онур» до кінця листопада 2026 року має замінити асфальтобетонне покриття на найбільш пошкоджених ділянках доріг державного значення.

Нагадаємо, Службу відновлення у Львівській області очолює Олег Береза. До цього він був керівником львівських комунальних підприємств «Львівелектротранс» та «Львівавтодор». Також він є співвласником таких підприємств як КП «Діана-БМ», ТзОВ «Оксана» та ТзОВ «Ролер».

«Онур Конструкціон Інтернешнл» зареєстрована у Львові та належить Онуру і Іхсану Четінджевізам з Туреччини. З 2016 року компанія отримала 105,35 млрд грн на тендерах, найбільше від Служби відновлення у Львівській області, повідомляли раніше «Наші гроші».