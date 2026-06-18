Центр ротезування отримав комплектуючі та обладнання як благодійну допомогу від уряду Франції

Керівницю навчально-виробничого центру протезування Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького викрили у розкраданні благодійної допомоги, отриманої від французького уряду. Про це йдеться в ухвалах Галицького районного суду Львова.

Поліцейські на основі матеріалів СБУ зареєстрували кримінальне провадження через привласнення та розтрату майна у великих розмірах (ч.4 ст. 191 ККУ).

Як зазначається в ухвалах суду, протягом 2026 року керівниця навчально-виробничого центру протезування ДНТ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила майно, зокрема, комплектуючі до протезів (стопи, коліна, механізми) та комп’ютерну техніку, внаслідок чого завдано збитків університету.

Згадані комплектуючі та обладнання медуніверситет отримав відповідно до меморандуму, укладеного з урядом Франції, у вигляді благодійної допомоги для потреб навчально-виробничого центру протезування. А саме обладнання призначалося для виготовлення постійних та тимчасових протезів ветеранам та чинним військовослужбовцям.

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Слідчі допитали як свідка керівницю клініки реабілітації та протезування ДНТ «Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького», яка підтвердила нестачу благодійної допомоги (комплектуючих матеріалів до виготовлення протезів та комп’ютерної техніки), а також вказала на причетність до розкладання керівниці навчально-виробничого центру протезування цієї клініки та її заступника.

12 червня правоохоронці провели обшуки в гуртожитку №3 медуніверситету на вул. Шімзерів, де фактично проживає керівниця центру протезування, а також у приміщенні центру протезування, який розташований в одному з корпусів університету. Суд задовольнив клопотання слідчого та арештував вилучені документи, телефони, банківські картки та інші докази.

Нагадаємо, у вересні 2025 року у Львівському медуніверситеті відкрили центр протезування. Проєкт вартістю майже 2,5 млн євро був втілений завдяки угодам між урядами України та Франції. Повідомлялося, що з січня 2026 року навчально-виробничий центр протезування запрацював на повну потужність, його очолила Катерина Середа.