Проєкти передбачають створення нових виробництв і логістичних центрів

У Кам’янці-Подільському планують створити два нові індустріальні парки – «Камʼянець» і «Поділля». Реалізація проєктів має забезпечити близько 1250 нових робочих місць. Відповідне рішення депутати міськради ухвалили під час сесії у четвер, 18 червня.

«Йдеться про подальше формування майданчиків, які зможуть приймати нові виробництва, логістичні та переробні підприємства, а також інші бізнес-проєкти. Для громади це важливо, бо індустріальні парки – це робочі місця, інвестиції, розвиток інфраструктури та додаткові надходження до місцевого бюджету», – повідомили у міськраді.

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За словами міського голови Михайла Посітка, індустріальний парк «Камʼянець» має залучити до 835 млн грн інвестицій. Згідно з попередніми підрахунками, упродовж 2028–2034 років він забезпечить до 750 робочих місць і принесе громаді орієнтовно 224 млн грн бюджетних надходжень.

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Індустріальний парк «Поділля» створять на території промислової зони міста. Він займатиме 10 га та стане основою для розвитку металообробного кластера. Як повідомили ZAXID.NET у міськраді, проєкт буде приватним і реалізовуватиметься на базі наявних виробничих приміщень. Загальний обсяг інвестицій оцінюють у 640 млн грн. До 2034 року парк має забезпечити створення 500 робочих місць.

Додамо, що наразі у Хмельницькій області зареєстровано 10 індустріальних парків: п’ять комунальних і п’ять приватних. Переважно їх створили під час повномасштабної війни.