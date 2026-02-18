Індустріальний парк у Славуті створить 1400 робочих місць

На Хмельниччині стартує проєкт із розвитку індустріального парку «Славута». У межах грантової угоди за підтримки Швейцарії тут планують збудувати сучасну систему водовідведення. Про це ZAXID.NET повідомила директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області Катерина Савчук.

Загальна вартість проєкту становить 430 тис. швейцарських франків (за актуальним курсом валют – орієнтовано 24 млн грн, – ред.). Наразі триває розроблення проєктно-кошторисної документації, тому остаточна сума може коригуватися. Проєкт реалізують за підтримки Швейцарії в межах програми WAS Industrial Zone Infrastructure Grant Scheme, що є частиною проєкту UCORD. 77% фінансування забезпечують грантодавці, ще 23% – Славутська громада.

«У межах проєкту буде збудовано нові каналізаційні мережі та насосні станції, що забезпечить повноцінний запуск індустріального парку й можливість підключення підприємств до централізованої системи водовідведення. Під’єднатися також зможуть мешканці прилеглих територій», – зазначила Катерина Савчук.

Територія індустріального парку має вигідне розташування – поруч митниця, автошлях регіонального значення та залізничне сполучення. Також є можливість підключення до необхідних інженерних мереж.

Схема розташування індустріального парку в Славуті

Загальна площа індустріального парку «Славута» становить 50 га. Попередньо передбачено створення близько 700 прямих робочих місць. Ще орієнтовно 700 робочих місць можуть з’явитися у суміжних сферах – логістиці, обслуговуванні та додаткових послугах.

У парку планують розвивати виробничі кластери, зокрема у сфері виробництва будівельних матеріалів, деревообробки та меблевої галузі. Наразі парк має одного резидента, однак Агенція регіонального розвитку Хмельниччини планує активну промоцію – підготовку інвестиційних матеріалів, зустрічі з потенційними інвесторами та презентації на національному й міжнародному рівнях.

Підготовку до реалізації проєкту розпочали у грудні 2024 року, завершити його планують до кінця жовтня 2026 року. Найближчим часом оголосять тендер на визначення підрядника. За словами Катерини Савчук, будівельні роботи можуть розпочати вже у травні.

Додамо, що станом на сьогодні у Хмельницькій області створено 10 індустріальних парків: п’ять комунальних і п’ять приватних.