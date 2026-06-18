Міністр оборони розповів про допомогу Україні, яку анонсували під час

За підсумками засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн», що відбулося у Брюсселі (Бельгія), Україна отримає військову допомогу, вартість якої становить приблизно 4 млрд доларів. Про це у четвер, 18 червня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Михайла Федорова, країни-партнери оголосили про пакети військової допомоги Україні загальною вартістю приблизно 4 млрд доларів. Зокрема, під час «Рамштайну» було анонсовано передачу Україні артилерійського озброєння великої дальності та крилатих ракет.

«Були анонси щодо підтримки українських дронів і українських ракет. Тільки Нідерланди оголосили сьогодні про виділення коштів на ракети, крилаті ракети, – на близько 700 крилатих ракет. Всі підсумки будуть відомі через кілька годин, тому що сьогодні дійсно була велика кількість різних оголошень. Проте ми вже бачимо, що це приблизно 4 млрд доларів», – цитує «Інтерфакс-Україна» Михайла Федорова.

За даними «Укрінформу», Німеччина зобовʼязалася передати Україні «тризначну кількість» ракет класу «повітря-повітря» з власних запасів. Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про рішення надати 200 млн доларів на закупівлю додаткових керованих ракет PAC-3. Це ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони Patriot.

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Міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс оголосив про пакет допомоги, який включатиме 150 тис. дронів українського виробництва, понад 350 ракет-перехоплювачів, а також радари для ППО.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що під час засідання Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» міністри оборони України та Німеччини підписали угоду щодо спільного виробництва антибалістичної зброї.