Правоохоронці перевіряють можливе заниження вартості ТРЦ Ocean Plaza перед продажем

У четвер, 18 червня, поліція провела обшуки у посадовців Фонду державного майна через можливе заниження вартості ТРЦ Ocean Plaza у Києві перед продажем. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці перевіряють можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza у Києві, який у 2023 році ВАКС конфіскував у дохід держави. За даними слідчих, посадовці Фонду держмайна могли сприяти тому, щоб актив продали заздалегідь визначеній компанії за значно нижчою від ринкової ціною.

«Під час розслідування перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, яка не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідування здійснюється у межах кримінального провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

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Голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха підтвердив обшуки й заявив, що вони відбулися «за ухвалою суду, яка не витримує не те що жодної критики». Він також заявив, що слідчі дії відбувалися «жорстко, зухвало, з побиттям, хамством і з порушенням не лише процесуальних норм, але й правил звичайної порядності».

«Злість бере і дуже соромно перед власною командою, яка у своїх діях відстоює виключно інтереси держави. Я перепрошую, колеги, щиро. Ми це так не залишимо. Зараз збираємо і перевіряємо наявну інформацію, більше деталей дамо згодом», – написав Дмитро Наталуха.

Торгово-розважальний центр Ocean Plaza розташований на площі Либідській поруч із однойменною станцією метро. ТЦР відкрили 19 листопада 2012 року. Площа будівлі стоновить 165 тис. м².

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію ТРЦ Ocean Plaza у Києві як актив російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. У 2024 році ТРЦ виставили на приватизацію зі стартовою ціною 1,65 млрд грн. Також суд передав державі права вимоги за кредитами ТРЦ, загальний борг за якими перевищує 215 млн доларів.