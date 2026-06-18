Наслідки дронової атаки на Москву

Посольство Сполучених Штатів Америки оприлюднило рекомендації для своїх громадян, які перебувають у Росії, щодо дій під час дронових атак. Про це йдеться у повідомленні на сайті дипломатичного відомства, опублікованому у четвер, 18 червня.

Зазначається, що вибухи внаслідок дронових атак можуть бути у населених пунктах, розташованих поруч з українським кордоном, а також «у великих містах Росії, зокрема в Москві, Казані та Санкт-Петербурзі».

Під час дронової атаки американцям у Росії радять шукати укриття та не наближатися до безпілотників, їхніх уламків, а також предметів, скинутих з БпЛА. Дипвідомство також нагадало, що російське законодавство забороняє фотографувати, знімати на відео та публікувати наслідки атак, й закликало американців не порушувати ці правила.

«Громадянам США знову наполегливо рекомендується не подорожувати до Росії», – підсумували в американському посольстві.

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Зауважимо, що повідомлення посольства США в Росії опублікували на тлі дронових атак на об’єкти в РФ, зокрема на ті, що розташовані в Москві.

Як повідомляв ZAXID.NET, в ніч на 16 червня Московський нафтопереробний завод вперше уразили українські дрони, там зайнялася масштабна пожежа. За даними Reuters, атака пошкодила первинну переробну установку, що забезпечує понад 50% потужності заводу.

Вже в ніч на 18 червня Московський нафтопереробний завод вдруге потрапив під атаку українських дронів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це «цілком справедлива відповідь» на російські удари по українських містах.