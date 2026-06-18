У наметі є дитячий куточок з іграшками та розмальовками

У Чернівецькій області рятувальники розгорнули пункт незламності на державному кордоні. Причиною стало скупчення туристичних автобусів і тривале очікування на проходження контролю. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС розповіли ZAXID.NET, що спеціальний намет поставили поруч із пунктом пропуску «Порубне – Сірет». У пункті незламності облаштували місця для людей з дітьми, де є іграшки та розмальовки.

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«Тут можна відпочити, отримати питну воду, зарядити телефон та перебувати в комфортних умовах. Для дітей організували цікаве дозвілля, а психологи ДСНС надають підтримку дорослим і малечі», – повідомили рятувальники.

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Українцям, які перетинають кордон на Буковині, радять враховувати можливе збільшення часу очікування на пунктах пропуску. Стежити за чергами на кордоні можна онлайн на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Додамо, що 17 червня на українсько-румунському кордоні відбувалася попереджувальна акція протесту митників Румунії. Через це час проходження митного контролю збільшився у кілька разів. Акція протесту тривала дві години.