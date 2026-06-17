Через протест можливі черги та затримки з митним оформленням

Працівники митниці Румунії влаштовують попереджувальний протест. Через це на українсько-румунському кордоні можливі затримки під час перетину та проходження контролю. Про це повідомили у Чернівецькій митниці.

Попереджувальна акція румунських митників стартуватиме 17 червня о 12:00 і триватиме до 14:00. Через це українці та іноземці, які перетинатимуть кордон, можуть довше очікувати в пунктах пропуску під час оформлення документів.

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У митниці закликають громадян та перевізників врахувати цю інформацію під час планування поїздок і перевезення товарів через державний кордон.

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Станом на 09:00 17 червня на кордоні з Румунією та Молдовою черг не спостерігалось, окрім міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ». Там на виїзд очікували п’ять автобусів. Загалом, на території Буковини знаходяться шість пунктів пропуску з Румунією: «Порубне– Сірет», «Біла Криниця–Клімеуць», «Дяківці–Раковець», «Красноїльськ–Вікову де Сус», «Шепіт–Ізвоареле Сучевей» та «Руська–Ульма».

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, протягом доби 16 червня західні кордони перетнули 86 тисяч осіб та 19 тисяч транспортних засобів. До України за минулу добу потрапила 41 тисяча осіб, із яких 38 тисяч становили громадяни України. У зворотному напрямку державний кордон перетнули 45 тисяч осіб. Найбільше подорожуючих – 27 тисяч осіб – виїхали через кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн Європейського Союзу та Молдови. Крім того, за добу було оформлено 68 транспортних засобів, які перевозили гуманітарну допомогу.