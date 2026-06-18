У Львові у медичному центрі «Мікрохірургія ока» запрацювала сонячна електростанція
Новини Львова від ZAXID.NET за 18 червня
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У четвер, 18 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Заклик врегулювати користування електросамокатами. Львів звернувся до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.
- Безперебійне живлення. Львівський міський медичний центр «Мікрохірургія ока» отримав власну сонячну електростанцію.
- У Львові готують правила для іпотерапії. У місті хочуть створити безпечні та зрозумілі умови для реабілітації ветеранів.
- Ветеран на лікуванні. Євген Лучко проходить реабілітацію в центрі «Галичина».
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