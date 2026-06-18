У четвер, 18 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Заклик врегулювати користування електросамокатами. Львів звернувся до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України. Безперебійне живлення. Львівський міський медичний центр «Мікрохірургія ока» отримав власну сонячну електростанцію. У Львові готують правила для іпотерапії. У місті хочуть створити безпечні та зрозумілі умови для реабілітації ветеранів. Ветеран на лікуванні. Євген Лучко проходить реабілітацію в центрі «Галичина».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter