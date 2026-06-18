«Львівелектротранс» візьме кредит до 60 млн грн на закупівлю спецтехніки
Термін кредитування становитиме до п’яти років
Депутати Львівської міської ради на пленарному засіданні у четвер, 18 червня, надали дозвіл ЛКП «Львівелектротранс» на отримання кредитів у формі невідновлюваної кредитної лінії. Комунальне підприємство планує взяти позику в 60 млн грн в одному з банків для закупівлі спеціальної техніки та транспорту.
Йдеться про кілька можливих позик на закупівлю техніки для ЛКП «Львівелектротранс». Банк-позичальник, як вирішили депутати, буде обирати спеціальна комісія міської ради.
Згідно з умовами, відсоткова ставка за кредитами становитиме не більше ніж 9% річних з можливістю зменшення до 7% річних за умови створення нових робочих місць. Термін кредитування – до 60 місяців. Сума усіх позик не має перевищувати 60 млн грн.
«Львівелектротранс», як вказано в проєкті ухвали, потребує оновлення транспортної та ремонтної бази для «покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів у міському електротранспорті».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Міська рада 2025 року вже ухвалювала аналогічне рішення, проте відтоді у ЛКП змінився керівник, що потребувало внесення змін до ухвали про надання згоди на позики.