Відсоткову ставку можуть зменшити до 7% за умови створення нових робочих місць

Депутати Львівської міської ради на пленарному засіданні у четвер, 18 червня, надали дозвіл ЛКП «Львівелектротранс» на отримання кредитів у формі невідновлюваної кредитної лінії. Комунальне підприємство планує взяти позику в 60 млн грн в одному з банків для закупівлі спеціальної техніки та транспорту.

Йдеться про кілька можливих позик на закупівлю техніки для ЛКП «Львівелектротранс». Банк-позичальник, як вирішили депутати, буде обирати спеціальна комісія міської ради.

Згідно з умовами, відсоткова ставка за кредитами становитиме не більше ніж 9% річних з можливістю зменшення до 7% річних за умови створення нових робочих місць. Термін кредитування – до 60 місяців. Сума усіх позик не має перевищувати 60 млн грн.

«Львівелектротранс», як вказано в проєкті ухвали, потребує оновлення транспортної та ремонтної бази для «покращення якості надання послуг з перевезення пасажирів у міському електротранспорті».

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Міська рада 2025 року вже ухвалювала аналогічне рішення, проте відтоді у ЛКП змінився керівник, що потребувало внесення змін до ухвали про надання згоди на позики.