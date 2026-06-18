Львівська міськрада звернулася до керівництва та народу Польщі

Львівська міськрада на засіданні у четвер, 18 червня, ухвалила звернення до органів державної влади України та Польщі, а також до українського та польського народів з приводу загострення дискусій на історичну тематику.

У зверненні, яке зачитав керівник фракції «Європейська солідарність» Петро Адамик, львівські депутати звернули увагу на загострення політичних дискусій між Україною та Польщею на історичні теми. На думку обранців, ці дискусії безпосередньо впливають на добросусідські та стратегічні взаємини між державами.

«Протягом останнього часу українсько-польський діалог дедалі частіше стає заручником політичних звинувачень, в основі яких лежать складні сторінки нашої спільної історії. Таке ескалація конфліктів не відповідає ані стратегічним інтересам наших народів, ані завданням спільної безпеки. В цій ситуації виграє лише один суб’єкт – Росія, яка є спільним ворогом України, Польщі та всього демократичного світу», – наголошується у зверненні.

Львівській депутати переконані, що трагічні сторінки спільної українсько-польської історії потребують подальшого фахового вивчення та об’єктивного дослідження, а не політичних маніпуляцій.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Очевидним є те, що і в Україні, і в Польщі є свої герої, які по-різному сприймаються нашими народами. Ми закликаємо винести питання історичних оцінок за дужки політичного процесу», – зазначається у зверненні.

Львівські обранці також нагадали, що цього року виповнюється 25 років від візиту Папи Івана Павла ІІ до Києва та Львова. Тоді глава УГКЦ Любомир Гузар проголосив акт покаяння та прощення.

«Формула “прощаємо і просимо прощення” залишається найбільш актуальним дороговказом для нашого часу», – наголошується у зверненні.

Депутати закликали представників влади України та Польщі, а також представників громадянського суспільства обох держав повернутися до принципів стратегічного партнерства, взаємоповаги та конструктивного діалогу.

«В нас один ворог. Перед нами складне і непередбачуване майбутнє. Тому ми повинні проявляти мудрість на кожному кроці, де це можливо», – додав міський голова Львова Андрій Садовий.