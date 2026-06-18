У суді Арсен Макогін свою вину визнав повністю та підтвердив, що того дня вживав алкоголь

Франківський районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю Арсену Макогону, винному в умисному побитті поліцейського та військовослужбовця ТЦК. За скоєне суд призначив йому 1 рік випробувального терміну.

За матеріалами справи, інцидент стався 1 січня 2026 року близько 15:17 на вул. Окружна, 52 у Львові під час проведення заходів оповіщення. Львів’янин Арсен Макогін у стані алкогольного сп’яніння підійшов до службового автомобіля Volkswagen Caravelle та почав шарпати за дверцята та лаятися. Під час сутички чоловік вдарив поліцейського. Внаслідок удару правоохоронцю діагностували черепно-мозкову травму у вигляді струсу мозку, синець на обличчі, крововилив та садно на слизовій оболонці.

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Як встановило слідство, того ж дня близько 15:30 Арсен Макогін на вул. Генерала Чупринки, 65 вдарив працівника ТЦК в голову. Внаслідок цього у військовослужбовця діагностували перелом виличної кістки.

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У суді Арсен Макогін свою вину визнав повністю та підтвердив, що того дня вживав алкоголь та проконфліктував з поліцейськими та працівниками ТЦК. Враховуючи обставини справи, суддя Юрій Ванівський визнав Арсена Макогона винним в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронних органів та службовій особі під час виконання ними службових обов’язків у період мобілізації (ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 350 ККУ) та призначив 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання та замінив увʼязнення на 1 рік випробувального терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.