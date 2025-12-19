У правоохоронців діагностували забої грудей, синці та садна

Ужгородський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Юрія Горвата винним в умисному побитті правоохоронців і призначив йому 1,5 року умовного терміну.

Як йдеться у вироку від 9 грудня, інцидент стався 1 лютого на перехресті вул. Андрія Палая та Галицього у мікрорайоні Радванка в Ужгороді, де компактно проживає ромська громада. До двох місцевих мешканців підійшли поліцейські і попросили показати документи. Ті відмовилися і підняли галас, привертаючи увагу сусідів.

Навколо працівників Ужгородського районного управління поліції почався збиратися натовп ромів, зав’язалася сутичка, під час якої Юрій Горват завдав кількох ударів дерев’яною палицею двом правоохоронцям. У поліцейських діагностували забої грудей, синці та садна.

Під час судового засідання Юрій Горват уклав з прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Ірина Логойда визнала його винним в умисному побитті правоохоронців, призначила 2 роки обмеження волі, замінивши реальний термін покарання на 1,5 року умовного.