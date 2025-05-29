У працівників прикордонної служби розбита голова, їх госпіталізували

На Закарпатті місцеві мешканці напали на прикордонників, які перевіряли причетних до переправлення ухилянтів через кордон. Правоохоронців із травмами голови госпіталізували, нападників затримали.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, інцидент трапився у четвер, 29 травня у ромському поселенні селища Великий Березний, що на кордоні з Словаччиною. Прикордонники разом із співробітниками Нацполіції та Нацгвардії перевіряли ймовірних причетних чоловіків до переправлення ухилянтів через українсько-словацький кордон.

Під час опитування група чоловіків, яких перевіряли, почала опиратися правоохоронцям, унаслідок чого виникла сутичка.

«Ініціатори конфлікту підбурювали решту громадян до вчинення протиправних дій, залучаючи жінок та неповнолітніх. Внаслідок цього, у прикордонників та службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Через це правоохоронці почали відстрілюватись гумовими кулями, однак під час конфлікту місцеві побили двох прикордонників. Їх у стані середньої важкості доправили у місцеву лікарню. Судячи з опублікованих фото, у працівників прикордонної служби розбита голова. Також пошкоджені два автомобілі прикордонників.

Поліцейські затримали нападників. Їм інклимінують кримінальне порушення за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Місцеві також намагалася блокувати прикордонний підрозділ, однак їхні дії вдалося припинити.