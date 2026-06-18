У кам’яниці відновлять історичні розписи

У центрі Львова відреставрують історичну аптеку «Під чорним орлом», яка з XVIII ст. незмінно працює в кам’яниці на вул. Друкарській, 2. Це найдавніша аптека міста, яка збереглася до нашого часу. У період міжвоєння її власником був українець Михайло Терлецький.

Приміщення кам’яниці та флігеля площею 522 м2 у центрі Львова, де розташована аптека, є власністю громади Львова. Його орендує Львівська обласна рада для комунального підприємства ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», до складу якого входить аптека-музей. На сесії міської ради 18 червня депутати надали дозвіл на проведення реставрації історичного приміщення аптеки. Це пам’ятка місцевого значення.

«Проєкт передбачає реставрацію та опорядження приміщень, консервацію розписів, реставрацію та часткову заміну вікон і дверей, модернізацію мереж водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції, електропостачання та пожежної сигналізації, облаштування доступності для маломобільних груп населення, ремонт даху, галереї та внутрішнього дворика, а також реставрацію фасадів і окремих декоративних елементів», – зазначено в ухвалі ЛМР, яку на сесії підтримали депутати.

Керівниця юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич уточнила, що після реставраційних робіт право власності на приміщення залишається за львівською громадою.

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фото ЛОР

Як розповів ZAXID.NET директор Історико-краєзнавчого музею Ігор Тимець, під тиньком радянського часу в аптеці збереглися унікальні розписи, їх планують відреставрувати. На перспективу хочуть відновити також меблі історичної аптеки.

«Плануємо розпочати роботи, як тільки будуть отримані всі дозволи. Проте ми шукаємо партнерів і меценатів в Україні та Європі для фінансування робіт. Залучатимемо також свої можливості», – зазначив Ігор Тимець.

За приблизними підрахунками, вартість робіт може сягати 50-60 млн грн.

фото ЛОР

Аптека «Під чорним орлом» є однією з найстаріших в Україні, заснована 1775 року, коли австрійський військовий фармацевт Наторп викупив кам’яницю, перебудував її і відкрив тут свій заклад. Власником аптеки «Під чорним орлом» у 1923–1939 роках був Михайло Терлецький. На той час він був єдиним українцем, який мав власну аптеку у Львові. Завдяки йому аптека стала місцем зустрічей української еліти. Михайло Терлецький був меценатом, фінансував громадські та наукові товариства, безплатно давав ліки нужденним, а також заснував стипендії для навчання у Львівському університеті.

З часом аптека зберегла свої функції фармацевтичного закладу і водночас 1966 року стала музейним простором. Там зберігся історичний інтер’єр. На стелі зображені чотири медальйони, що символізують стихії.

Фонд музею налічує близько 5 тисяч предметів. «У нас зібрана унікальна колекція аптечного посуду – дерев’яного, скляного, фарфорового, а також рідкісного рубінового з додаванням золота. Маємо агатові, порцелянові й латунні ступки, аптечку космонавтів, гасову лампу, винайдену у Львові, касові апарати National XIX століття», – розповідала раніше хранителька колекції Любов Роздобудько.

Аптечні ємності з рубінового скла (фото ЛОР)

У березні 2024 року аптеку-музей «Під чорним орлом» приєднали до КП ЛОР «Історико-краєзнавчий музей». Там облаштовані нові експозиції. Біля музею встановили кам’яного лева, який ймовірно датується XVII століттям. Віртуальний тур музеєм можна пройти тут.