Біля Львова під охорону взяли 55 га природних територій

На північній околиці Львова в районі Малехова та Великих Грибовичів створили ландшафтний заказник місцевого значення «Хомичеві пагорби». За відповідну ухвалу проголосували депутати ЛМР на пленарному засіданні 18 червня 2026 року.

Заказник «Хомичеві пагорби» матиме площу 55 га. Ініціатором його створення є Інститут екології Карпат Національної академії наук України. Ця наукова установа також розробила обґрунтування щодо віднесення цієї території до заповідного фонду. Також створення заказника було погоджене у відповідному департаменті Львівської обласної держадміністрації.

Як йдеться в поясненні до проєкту сесійного рішення, новий заповідний об’єкт на території Львівської громади створили «з метою збереження цінного лучно-лісового ландшафтного комплексу в межах Розточського горбогір’я, який включає мозаїку оселищ дубово-ясенево-грабових лісів, яружних та схилових лісів, центрально-європейських субконтинентальних чагарникових заростей та рівнинних і низькогірних сінокісних лук».

«Насамперед йдеться про збереження цінного природного комплексу. Основний акцент – на захисті біорізноманіття, підвищенні екологічної свідомості та впровадженні системного підходу до охорони природних територій громади», – повідомляла раніше депутатка ЛМР, членкиня екологічної комісії Марія Чижишин.

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«Це важливий крок у справі охорони природних територій та збереження цінних ландшафтів нашої громади. Разом працюємо над збереженням природних багатств для майбутніх поколінь», – наголосив голова комісії ЛМР Володимир Лучишин.

Як писав ZAXID.NET, 2025 року депутати міської ради вирішили створити на території громади пам’ятку природи «Малоголосківська дебра» та ландшафтний парк «Щирецьке водосховище».

До слова, ландшафтний заказник місцевого значення – це цінна природна територія, створена для збереження всього її природного комплексу (ландшафтів, рідкісних видів рослин і тварин). Відмінно від заповідників, господарська діяльність у заказнику не забороняється повністю, а лише обмежується, щоб не нашкодити довкіллю.