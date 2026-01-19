Зубри вийшли в поле у пошуках їжі

Біля національного природного парку «Північне Поділля» зафіксували велику популяцію зубрів, які вийшли в поля у пошуках корму. Їхні фото першими опублікували на сторінці нацпарку, зазначивши, що тварин є понад сотня. Мороз та глибокий сніг змінили звичні маршрути диких тварин, тому їх можна помітити на відкритих просторах, узліссях і полях Бродівської громади.

Природоохоронець нацпарку «Північне Поділля» Михайло Шишка розповів ZAXID.NET, що популяція тварин стрімко зростає. Цього року він вперше нарахував лише дорослих – 98 особин, не враховуючи малих телят, які ховались позаду.

«Вони живуть у полі, їдять сіно, обкусують дерева. Зараз вони шукають у полі сою, яку залишили фермери. Між Берлином, Лагодовим і Мідним є поля, там вони розгрібають сніг і виїдають ту сою. А на ніч йдуть в ліс, в ялинкові зарослі. Вони досить активні, по посліду видно, що не голодують», – зазначив ZAXID.NET природоохоронець.

Зубри живуть у вільній природі, але часом навідуються ближче до людей у пошуках їжі (фото Михайла Шишки, НПП «Північне Поділля»)

Таксацією й охороною зубрів займаються єгері мисливського господарства «Стир», яке входить до Бродівського надлісництва. Найбільша наземна тварина Європи зубр європейський (Bison bonasus) занесена до Червоної книги України та є під охороною українського та міжнародного законодавства.

На Бродівщину зубрів біловезької популяції завезли у 1980-х з Литви. Тоді їх було лише 12, тварини жили і розмножувалися у вільних умовах на території Малого Полісся. Начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу Департаменту екології та природних ресурсів ЛОВА Андрій Сенюк повідомив, що сьогодні лопатинська субпопуляція є однією з найбільших з семи в Україні і налічує 129 особин.

«Через велику кількість тварин стадо протягом останніх років природно почало ділитися та формувати невеликі групи тварин, які проживають окрім території колишнього Бродівського району, ще на території колишніх Золочівського, Радехівського, Бузького районів та періодично окремі невеликі групи або особини зубрів заходять на територію сусідніх з Львівщиною громад Тернопільської області», – зазначив посадовець.

У Бродівській міськраді нагадали, що зубри є дикими тваринами, які не звикли до людей. Там навели поради, як поводитися при зустрічі з цими рідкісними тваринами:

• не підходьте близько й не намагайтеся зробити «краще фото»;

• не годуйте та не намагайтеся відганяти тварин;

• зберігайте безпечну дистанцію, спостерігайте здалеку;

• тримайте дітей поруч, собак – лише на повідку;

• у разі появи зубрів поблизу житла або доріг повідомляйте ДСНС, природоохоронні служби, старост.

Загалом у Львівській області у природних умовах проживає дві субпопуляції червонокнижних зубрів. Крім Бродівщини, зубри живуть також в НПП «Сколівські Бескиди». Там їх станом на 1 січня 2025 року нарахували 47 особин. У 2026 році облік тварин ще не проводили.