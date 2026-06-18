Громадянин Таджикистану здався у полон через проєкт «Хочу жить»

Через проєкт «Хочу жить» вперше здався у полон громадянин Таджикистану. Військового армії Росії евакуювали бійці 66-ї окремої механізованої бригади. Про це у четвер, 18 червня, повідомили Головне управління розвідки та проєкт «Хочу жить».

Громадянин Таджикистану тривалий час проживав та працював у Росії. У грудні 2025 року дорогою на роботу його затримали російські силовики. Полонений не мав документів, які б дозволяли йому легально проживати та працювати в Росії, тож, щоб уникнути депортації та отримати громадянство, у лютому 2026 року він підписав контракт з російською армією. За підписання контракту з російською армією чоловік отримав виплату – 2,8 млн рублів.

Після бойової підготовки, яка тривала приблизно три тижні, його відправили на перше бойове завдання. Під час другого завдання він залишився сам без підтримки командування, їжі та води. Згодом чоловік познайомився з ще одним військовим російської армії, і вони разом вирішили здатися у полон через проєкт «Хочу жить». Після погодження плану евакуації українські військові дроном доставили їм їжу, а згодом бійці 66-ї ОМБр за допомогою безпілотників вивели окупантів у безпечне місце. За словами полоненого, він був здивований ставленням українських військових.

«Нас зустріли… Я не знаю, де ще так зустрічають ворогів. Відвезли до дому, дали можливість покупатися, дали чисту білизну та одяг, нагодували вечерею та напоїли чаєм. Вранці нас відвезли до СБУ, там нас теж зустріли з піцею та дали по банці кока-коли», – розповів полонений.

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Полонений стверджує, що усвідомив неправильність свого рішення, лише коли опинився у зоні бойових дій. Чоловік закликав інших іноземців не вірити російській пропаганді й уникати участі у війні проти України.

«За жодних обставин не підписуйте контракт із російською армією. Це квиток в один кінець. Повертайтеся додому, працюйте та бережіть своє життя. Не йдіть на цю безглузду війну», – заявив полонений.

ГУР уточнює, що наразі громадянин Таджикистану перебуває у статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій.

За даними проєкту «Хочу жить», Росія завербувала на війну проти України щонайменше 13 тис. громадян Центральної Азії.

Нагадаємо, 28 квітня Головне управління розвідки повідомляло, що у 2026 році Росія планує залучити на війну проти України ще приблизно 20 тис. іноземців. Російські військкомати вже отримали мобілізаційні плани.