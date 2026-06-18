Ринок «Тополя» продовжить функціонувати, але на дещо меншій території

Львівська міськрада на засіданні у четвер, 18 червня, підтримала продовження договору оренди для ТзОВ «Тополя-1» земельної ділянки на вул. Мазепи – Пилипа Орлика, де функціонує продуктовий ринок. Водночас частину землі вилучать з користування ринку для реконструкції вул. Мазепи.

У проєктах ухвал йшлося про оренду двох ділянок площею 0,016 та 0,12 га (у тому числі площею 0,09 га у межах червоних ліній) для обслуговування мініринку.

Депутати підтримали ухвалу щодо продовження оренди ділянки площею 0,016 га. Натомість щодо іншої ділянки (0,12 га) ухвалили рішення про її поділ, оскільки частина ділянки відійде під реконструкцію вул. Мазепи.

А саме з користування ринку «Тополя-1» вилучать орієнтовно 0,03 га у межах червоних ліній. Натомість у користуванні ринку залишать 0,09 га (у тому 0,06 га в межах червоних ліній).

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ТзОВ «Тополя-1» зобов’язали розробити проєкт впорядкування ринку і подати на затвердження. Для підприємців, чиї торгові місця потрапляють у зону реконструкції вулиці Мазепи, обіцяють знайти альтернативні рішення.

За даними YouControl, ТзОВ «Тополя-1» зареєстроване на вул. Мазепи 25 років тому. Власниками є львів’янин Ярослав Тістик (батько нардепа від «Слуги народу» Ростислава Тістика) та мешканка Ямполя Людмила Батіг.