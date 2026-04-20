Постраждалий перебував у вкрай важкому стані

У лікарні Києва помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час стрілянини в Голосіївському районі 18 квітня. Про це вранці 20 квітня повідомив міський голова Віталій Кличко.



За інформацією медиків, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Попри зусилля лікарів, врятувати чоловіка не вдалося.



Кличко розповів, що наразі в київських лікарнях перебувають ще семеро поранених унаслідок суботнього теракту. З них – одна дитина. Четверо постраждалих перебувають в реанімації, двоє отримують лікування у відділенні політравми.

Нагадаємо, удень 18 квітня у Голосіївському районі Києва 57-річний ексвійськовий Дмитро Васильченков влаштував стрілянину. Злочинець почав розстрілювати перехожих на вулиці Деміївській, а потім увірвався до супермаркету й захопив людей у заручники.

Міністр МВС Ігор Клименко розповів, що нападник застрелив чотирьох людей на вулиці Деміївська, пʼятою жертвою чоловіка став заручник у супермаркеті «Велмарт». Ще одна жінка померла внаслідок важкого поранення в лікарні.

Також відомо, що нападник підпалив квартиру, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці кваліфікували стрілянину як терористичний акт. Слідчі мають кілька версій злочинного мотиву.

Уже 19 квітня у мережі зʼявилось відео стрілянини, на якому видно, що двоє поліцейських втекли після перших пострілів. Водночас на місці інциденту з вбивцею залишились цивільні громадяни. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських, яких наразі відсторонили від роботи. Крім того, генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 КК України). Патрульним загрожує до восьми років увʼязнення.

На тлі скандалу щодо дій патрульних під час теракту в Києві начальник Департаменту патрульної поліції, генерал поліції 3-го рангу Євгеній Жуков подав у відставку.