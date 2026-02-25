У Харкові вперше зафіксували російський дрон на оптоволокні

У Харкові вперше зафіксували російський FPV-дрон, який передає сигнал через оптичний кабель. Спочатку про це у середу, 25 лютого, повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов, а згодом підтвердила Харківська обласна прокуратура.

Дрон на оптоволокні зафіксували у Київському районі, що розташований на північній околиці Харкова. За даними прокуратури, цей безпілотник росіяни запустили близько 15:00. Дрон влучив у дерево, про постраждалих не повідомлялось.

«Військовослужбовці Збройних сил РФ, порушуючи закони та звичаї війни, застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні [...] Зазначений факт є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення Росії», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

FPV-дрон з оптичним кабелем, що заплутався у дереві

Зауважимо, що на відміну від інших безпілотників, FPV-дрон на оптоволокні керується та передає відеосигнал через фізичний оптичний кабель (до 20 км), що розмотується з котушки під час польоту й з'єднує його з наземним пунктом. Завдяки оптичному кабелю безпілотник здатний передавати відео високої якості та без затримок, а також може застосовуватись, як високоточний боєприпас. Дрони на оптоволокні неможливо виявити, оскільки вони невразливі до засобів радіоелектронної боротьби. Проте такий дрон можна застосувати лише один раз, також існує ризик того, що кабель заплутається й БпЛА не долетить до місця призначення. Вперше росіяни почали застосовувати дрони на оптоволокні у серпні 2024 року на Курщині, а згодом поширили їх використання на інших ділянках фронту.

Сергій Бескрестнов зауважив, що у протидії дронам на оптоволокні можуть допомогти радіоелектронні станції, але за умови, що безпілотник летить низько.

5 квітня 2025 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові також почали застосовувати оптоволоконні дрони.