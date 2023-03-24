Наразі працівнику районного військкомату загрожує до п'яти років тюрми

ДБР повідомило про підозру працівнику військкомату з Чернівців, який разом з поліцейським продавали чоловікам призовного віку довідки про відстрочку від мобілізації. Як повідомляв ZAXID.NET, правоохоронця, який безпосередньо отримував гроші від ухилянтів, затримали раніше – ще восени 2022 року, під час слідства встановили особу працівника військкомату. Зараз йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як у п’ятницю, 24 березня, повідомила прес-служба ДБР, схему організував правоохоронець, який також займався пошуком охочих виїхати закордон. Підозрюваний пропонував ухилянтам отримати довідку про відстрочку від мобілізації за приблизно 3 тис. доларів.

«До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати», – йдеться у повідомленні ДБР.

Після отримання документів від лікарів, працівник військкомату передавав їх до військово-лікарської комісії, у якої просив не призначати додаткових обстежень та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнили, що працівника поліції, який за 2,5 тис. доларів з особи обіцяв двом чоловікам призовного віку відстрочку від мобілізації, затримали у жовтні 2022 року. Після інциденту поліцейського звільнили з роботи, він перебуває під вартою. Під час розслідування правоохоронці вийшли на його пособника – працівника районного військкомату.

Слідчі ДБР про підозру працівнику військкомату у пособництві в отриманні хабарів службовими особами (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція передбачає до п’яти років позбавлення волі.