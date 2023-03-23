Один із підозрюваних зараз знаходиться під вартою

Чергову схему переправлення ухилянтів за кордон викрили львівські правоохоронці. Двоє харків'ян виготовляли фальшиві документи, які давали змогу військовозобов'язаним чоловікам покинути межі України, повідомила прес-служба прокуратури у четвер, 23 березня. Окрім того, вдалося затримати й зловмисника, який безпосередньо вносив особисті дані чоловіків у систему «Шлях» (база даних військовозобов'язаних чоловіків, які мають право виїзду за кордон під час воєнного стану).

За даними слідства, двоє мешканців Харкова організували у Львові схему виготовлення фіктивних документів, на підставі яких військовозобов'язані чоловіки виїжджали з України під виглядом водіїв-волонтерів. «Дані чоловіків неправомірно вносились до системи "Шлях". Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі країни як волонтерам-водіям. Свої послуги харків'яни оцінили у 4 тис. доларів за два пакети документів», – розповіли у прокуратурі.

Наразі один із підозрюваних перебуває під вартою. Стосовно іншого – подано клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські також повідомили про ще один випадок внесення ухилянтів до системи «Шлях» під виглядом волонтерів. У цій справі затримали мешканця Львівщини, який за 5 тис. доларів вносив особисті дані чоловіків до системи «Шлях». Поки триває слідство, у прокуратурі не розголошують деталей щодо затриманих зловмисників, адже зараз встановлюються й інші причетні до оборудок особи. Попри те, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції повідомив, що йдеться про 27-річного жителя Львівської області.

«Він займався пошуком осіб, які мали намір виїхати за кордон, та пропонував їм свої послуги. За 5000 доларів вносив дані чоловіків призовного віку до інформаційної бази та надалі вони, як водії міжнародних вантажних перевезень, безперешкодно перетинали кордон. Для цих цілей фігурант придбав мікроавтобус та оформив відповідну ліцензію», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

21 березня оперативники провели обшуки у мешканця Львівщини. Вилучили гроші у різній валюті, десятки телефонів, «чорнові» записи. 27-річному організатору повідомили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі понад 214 тисяч гривень.

Як інформував ZAXID.NET, за допомогою системи «Шлях» виїхали за кордон і не повернулись в Україну 9373 чоловіки призовного віку. Це становить 11,1% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд через цю систему.