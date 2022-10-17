Після сплати грошей правоохоронець обіцяв закрити справу, його затримали під час отримання частини хабара

Працівники Державного бюро розслідування затримали правоохоронця з Донеччини, який вимагав 100 тис. грн хабара від фігуранта кримінального провадження. Він вимагав гроші у чоловіка, якого звинувачували в побитті знайомого. Після сплати грошей правоохоронець обіцяв закрити справу. Його затримали під час отримання частини хабара.

«За даними слідства, правоохоронець вимагав гроші у громадянина України, який завдав тілесні ушкодження знайомому. Аби убезпечити себе, службовець наказав перерахувати гроші на рахунок потерпілого, частка яких мала б залишиться йому як компенсація. Після цього він обіцяв закрити справу», – розповіли в ДБР.

Фото ДБР

У разі відмови правоохоронець погрожував призначити експертизу, за результатами якої змінити кваліфікацію злочину на більш тяжку. За його словами, це би не дало можливості закрити кримінальне провадження.

15 жовтня працівники ДБР затримали чоловіка при отриманні частини хабара.

Йому висунули звинувачення за ч. 3 ст. 368 КК України – вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.